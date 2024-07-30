أبو زيد: من ذبح أطفال غزة آخر من يحق له الكلام عن أطفال مجدل شمس المحتلة

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كتب النائب السابق أمل ابو زيد، عبر حسابه على منصة "أكس": "ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال قادة في المقاومة. ونتوجه بالتعزية الصادقة للمقاومة وجمهورها".وقال "هذا الاعتداء المستنكر يؤكد النيات الإجرامية لإسرائيل ومحاولتها التبريرات الكاذبة لاستكمال عدوانها على لبنان".واضاف أبو زيد "الحقيقة ستظهر، وسيتأكد العالم أن الذي قتل عشرات الآلاف من أطفال غزة لن يتردد عن قتل أطفال مجدل شمس في الجولان المحتل، الذي تصدى فيه أبطال بني معروف للأكاذيب والوقاحة الإسرائيلية".وختم "من ذبح أطفال غزة هو آخر من يحق له الكلام عن أطفال مجدل شمس المحتلة. إن ما حصل الليلة يدل على أن اسرائيل لا تملك سوى سلاح القتل والغدر عن بُعد ويخشى المواجهة عن قرب". (الوكالة الوطنية)