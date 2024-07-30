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لبنان

وزارة الصحة تعلن عن حصيلة الغارة على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:52
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أكدت وزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن فرق الوزارة تابعت ميدانياً تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وقامت بالتنسيق مع فرق الاسعاف لجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة.
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وأصدرت وزارة الصحة العامة بياناً عن حصيلة جديدة مفصلة وغير نهائية للعدوان الاسرائيلي، مؤكدة ان "العدوان أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة وطفلة وطفل فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض أما الجرحى فبلغ عددهم 74 عولج معظمهم. وقد خرج 65 من المستشفيات ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء خمسة من بينهم في حالة حرجة.
وتوزّع الجرحى كالتالي: ١- مستشفى الزهراء: ٦ جرحى - خرجوا جميعاً من المستشفى ٢- مستشفى الجيعتاوي: جريح بقي في المستشفى (قسم الحروق) ٣- مستشفى الساحل: ٩ جرحى (حالة واحدة منهم حرجة) - بقي في المستشفى ٣ جرحى و خرج ٦ ٤- مستشفى الرسول: ١٠ جرحى خرجوا جميعاً باستثناء جريح واحد ٥- مستشفى السان جورج: جريحان عولجت وخرجا ٦- مستشفى بهمن: ٤٦ جريحا - خرج منهم ٤٢
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