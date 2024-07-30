القومي: المقاومة تمتلك الخيارات والقدرات لتنفيذ ردٍّ قاسٍ جداً

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أصدر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية البيان الآتي: "يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة العدوان الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، والذي استهدف مبان سكنية وأسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين".ويعتبر الحزب، أنّ هذا العدوان الغاشم يمثل تطوراً خطراً في مسار المواجهة المفتوحة مع العدو، ذلك لأنّ العدوان على ضاحية بيروت، يُعدّ كسراً للخطوط الحمراء، وهذا ما ستقابله المقاومة بردٍّ يكسر بمفاعيله كلّ الخطوط الحمر التي حاول حلفاء الكيان الغاصب رسمها خلال الأيام الماضية".وأكد الحزب، أنّ "قوى المقاومة، وفي طليعتها حزب الله، تمتلك من الخيارات والقدرات ما يمكنها من القيام بردٍّ قاسٍ جداً، يتجاوز بنتائجه توقعات قادة الكيان الغاصب، فلدى المقاومة بنك أهداف محدّث، ولديها الاستعدادات كافة لمواجهة كلّ الاحتمالات".(الوكالة الوطنية)