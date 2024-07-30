ارسلان: يحق للمقاومة الرد على الاعتداء

كتب رئيس"الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "لا عجب بأي عدوان يُقدم عليه العدو، وهو منذ تلفيقه لاكذوبة مجدل شمس للتغطية على جريمته فيها، يسعى الى التصعيد في مواجهة المقاومة هرباً من ازمته الاستراتيجية. اعتدى العدو على الضاحية وبدأ يستجدي عدم التصعيد في محاولة خداعية واضحة يهدف من خلالها الى كسر قواعد الاشتباك. اليوم يحق للمقاومة الرد على الاعتداء لرسم خطوط حمر لا يمكن للعدو تجاوزها مرة أخرى". (الوكالة الوطنية)

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