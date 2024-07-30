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لبنان

بعد الضربة الإسرائيلية.. بوارج أميركية في طريقها إلى السواحل اللبنانية!

Lebanon 24
30-07-2024 | 16:24
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أشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي إلى أن "بوارج حربية أميركية في طريقها إلى السواحل اللبنانية، وذلك عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قائدًا بارزًا لـ"حزب الله" في بيروت".
 
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وعقب تنفيذ الضربة، أصدرت الخارجية الأميركية في وقت سابق من مساء اليوم بيانًا قالت خلاله أن واشنطن تواصل التركيز على الدبلوماسية وتريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".
 
وأكّد البيت الابيض بالتوازي أن أميركا ستبقى إلى جانب إسرائيل في حال قرّر "حزب الله" الرد على الضربة الإسرائيلية. (سكاي نيوز عربية)


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