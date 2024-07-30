وزير الثقافة: علينا أن نتحد وان يشترك جميع الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء غدًا

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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى عبر حسابه في "اكس"، تعليقاً على العدوان الإسرائيلي على حارة حريك مساء اليوم: "قاتل أطفال مجدل شمس، تحت زعم الثأر لهم، يغتال أطفال حارة حريك".وتابع: "أمام هذا العدوان الخطير بكل المقاييس، يجب على الاسرائيليين أن يدركوا أن الردّ عليهم قادم لا محالة بحسب المعادلة التي أرساها الله تعالى في كتابه العزيز: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ).. فلينتظروا".واكمل: "أما نحن اللبنانيين فعلينا أن نتحد أكثر ليفهم العدو أنه عاجز مهما فعل عن رمي الشقاق بيننا. ولعل التعبير السياسي الأفصح عن هذه الوحدة اشتراك جميع الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء غدًا".