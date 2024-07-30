إسرائيل تقول إنها تفضّل حل الأعمال العدائية من دون حرب واسعة النطاق

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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخّر الثلاثاء أنّه "يريد تجنّب أيّ حرب أوسع مع حزب الله، لكنّ قوّاته مستعدّة لأيّ سيناريو".وقال المتحدّث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان إنّ "عدوان حزب الله المستمرّ وهجماته الوحشيّة تجرّ شعب لبنان والشرق الأوسط بأسره إلى تصعيد أوسع".وأضاف: "في حين أنّنا نُفضّل حلّ الأعمال العدائيّة من دون حرب أوسع، إلّا أنّ الجيش الإسرائيلي على استعداد تامّ لأيّ سيناريو".