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لبنان
المطار مفتوح
Lebanon 24
30-07-2024
|
22:14
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عاد مطار بيروت إلى دائرة الاهتمام،على وقع تهديدات العدو ضدّ لبنان، وتغيّر شكل الحرب في لبنان من اقتصارها على جبهة الجنوب حالياً، إلى تكرار مشاهد حرب تموز 2006.
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وكتبت" الاخبار":يؤكّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ: «المطار مفتوح»، مشيراً إلى أنه «لا علاقة لمنظمة الطيران الدولي IATA بما يجري اليوم على مستوى حركة الطيران في لبنان». ويقول إن «مجال صلاحية وزارته هو المطار، لا شركات الطيران التي لن يدافع عنها أو يذمّها»، رافضاً في الوقت عينه الدخول في سجالات صحافية في هذه اللحظة الحساسة. أما على أرض المطار، فأكّد موظفو مديرية الطيران المدني، كما العمال في عدد من الشركات الخاصة استمرارهم في القيام بأعمالهم من دون تغيير في جداول في الحضور. ولكن أكّد الموظفون «خوفهم، خاصة العاملين منهم على المدارج».
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس مجلس ادارة شركة"طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت الذي قال: اطلعته على اوضاع الشركة ، وجداول رحلاتها واوضاع الشركات الاجنبية تجاه لبنان، ومن الضروري التوضيح اننا نؤخر خمس او ست رحلات تصل بعد منتصف الليل او فجرا ، الى صباح اليوم التالي لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع مخاطر التأمين بين لبنان والخارج، لاننا لا نريد خلال ساعة معينة صباحا وجود عدد كبير من الطائرات في المطار ، اذا لا سمح الله حصل شيء، وهو امر غير متوقع ، ولكن هذا التدبير من باب الاحتياط لتستمر الشركة في ممارسة اعمالها واكمال عملياتها. اما بالنسبة للشركات الاجنبية التي لغت رحلاتها وهي مجموعة لوفتهانزا ،فهي نفسها كانت الغت رحلاتها في تشرين الاول وتشرين الثاني الماضي وهي ليست المرة الاولى التي تلغي ولم يحصل شيء حينها . اليوم هناك شركات الغت رحلاتها ، مع انها لم تلغ رحلاتها سابقا ولكن اتخذت قرارها الحالي من الباب الحيطة، مثل الشركة الأردنية التي ألغت رحلاتها ليومين كذلك الشركة التركية التي ألغت رحلتها الليلية وعادت واستأنفت رحلاتها صباحا وهذا يعني انها مستمرة في رحلاتها، والشيء المهم ان كل الشركات الطيران العربية مستمرة برحلاتها الى بيروت ، فالطيران الإماراتي القطري على سبيل المثال حركتهما عادية نهارا ، لذلك اذا نظرنا إلى حركة المطار فان جميع الشركات مستمرة بحركتها باتجاه بيروت ، اما بالنسبة لجدول رحلات "طيران الشرق الأوسط"فهو مستمر، ومعظم الطائرات تتحرك بشكل طبيعي، فمثلا من اصل ست وثلاثين رحلة هنآك تأخير لحوالى خمس الى ست طائرات ليلا، فيما سائر الرحلات تسير حسب المواعيد المحددة.
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