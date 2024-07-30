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لبنان

العراق يحذر من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية: انتهاك سافر للقانون الدولي

Lebanon 24
30-07-2024 | 23:35
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أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة بغداد للهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. وأكدت أنه انتهاك سافر للقانون والمواثيق الدولية.


وقالت الخارجية العراقية في بيان: "حكومة جمهورية العراق تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدافه المدنيين والمباني السكنية بطريقة عشوائية، وتعد هذا الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون والمواثيق الدولية".
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وأضافت، أن "العراق يؤكد أن هذا العدوان يشكل تهديدا خطيرا على استقرار المنطقة، ويحذر من تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين في لبنان".
وشددت الحكومة على "ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبنان". (روسيا اليوم)
 

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