تعميم داخلي في "التيار"؟

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أكدت مصادر مطلعة ان "التيار الوطني الحر" عمم بشكل غير رسمي على قياديه والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة عدم مهاجمة "حزب الله" في الايام المقبلة بل دعمه والوقوف الى جانبه.وبحسب المصادر فإن "التيار" سيعمل اعلاميا على اظهار تحالفه مع "حزب الله" بعد مرحلة من الخلاف الكبير بين الطرفين وخصوصا خلال الحرب الحالية حيث انتقد رئيس "التيار" جبران باسيل اداء الحزب وسلوكه ومشاركته في الحرب.وترى المصادر ان قرار "التيار" بالعودة الى التحالف المتين مع الحزب سيتم تفعيله خلال هذه المرحلة عبر استغلال الوضع الحالي لاعادة تسليف الحزب مواقف ايجابية مشابهة لمواقف رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في حرب تموز 2006.