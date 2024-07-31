من بينهم طفلان.. صور تكشف عن شهداء غارة حارة حريك

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء أمس الثلاثاء، منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت الى أن الغارة أدت إلى سقوط 4 شهداء من بينهم طفلان، وإصابة 74 جريحاً، فيما البحث جارٍ عن مفقودين.

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وكشفت قناة "المنار" عن هوية 3 شهداء، وقالت إن الطفلين الشهيدين هما أميرة وحسن فضل الله من بلدة عيناثا، والشهيدة وسيلة بيضون من بلدة الشهابية الجنوبية.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطفلين الشهيدين أميرة وحسين البالغين من العمر 6 و 10 سنوات، وللشهيدة بيضون اللذين استشهدوا جراء الغارة الاسرائيلية.