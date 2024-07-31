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لبنان

مربو النحل يشكون:" الاسود" معدوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2024 | 02:15
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يشكو عدد كبير من مربي النحل في لبنان وخاصةً في منطقة وسط جبل لبنان والشمال وجبل الشيخ من إنعدام موسم العسل هذه السنة.
وبحسب الخبراء "فان هذه المناطق الوسطية التي تكثر  فيها اشجار السنديان، هي التي تنتج العسل الأسود الأجود في لبنان ، لكن إنتاج العسل انعدم هذه السنة كليا بسبب موجات الحر التي شهدها  شهر حزيران، وهو الشهر الأساسي الذي يجني فيه النحل العسل الأسود (عسل السنديان) منعت تكون "المن" وهو المادة الأساسية لتكون عسل السنديان".
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ويضيف الخبراء "ان موسم صيف 2024 لم ينتج عسلا أسود، وعلى المستهلك التنبه  لهذا الأمر لكي يقع ضحية الغش لإنعدام وجود محصول "عسل السنديان" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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