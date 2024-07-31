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لبنان

بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. إليكم آخر تطوّرات الوضع في الجنوب

Lebanon 24
31-07-2024 | 01:16
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أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء أنه اعترض جسما مشبوها كان في طريقه إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
 
وصباح اليوم، أغار العدو الإسرائيلي على بلدة كفركلا الحدودية، وسط تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على علوّ منخفض فوق منطقة بنت جبيل مارون الراس عيترون، مع إلقاء بالونات حرارية، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان24".
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يذكر أن إسرائيل قد أغارت مساء أمس الثلاثاء على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء (امراتان وطفلان) 
وإصابة العشرات في العدوان الإسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت قرابة  الساعة 7:40 مساء الثلاثاء على مبنى سكنيّ في حارة حريك قرب مستشفى بهمن.
وقد هرعت فرق الاسعاف لنقل المصابين اضافة الى فرق الاطفاء ، وباشرت البلديات وفرق الدفاع المدني  العمل على رفع الانقاض للعثور على الشهداء والجرحى، حيث تدمر المبنى المستهدف بشكل شبه كامل بالاضافة الى تضرر كبير  في المباني المجاورة.
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