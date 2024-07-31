جعجع عرض مع ريفي المستجدات

إلتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، عضو كتلة "تجدد" النائب أشرف ريفي، في حضور معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، منسّق منطقة طرابلس في القوات فادي محفوض ومنسّق منطقة الكورة رشاد نقولا. وعرض المجتمعون التطورات في لبنان والمنطقة.

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