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لبنان

النائب مراد: تحية إلى روح من لحق بدرب الأحرار

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:22
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كتب النائب حسن مراد على منصة "إكس": "تحية إلى روح من لحق بدرب الاحرار. تحية إلى حركة قادتها شهداء. تحية إلى من فنى عمره دفاعاً عن فلسطين. تحية إلى رجل صدق ما عاهد الله عليه. كل العزاء لشعبنا الفلسطيني البطل، ولأحرار امتنا وللإخوة في حركة حماس باستشهاد المناضل الأخ ابو العبد هنية الذي رحل شامخاً في عملية غادرة لعدو إرهابي جبان لا يعرف إلا لغة القتل والغدر. رحم الله الشهيد والعزاء لشعبه وأسرته وحركته المقاومة وانه لجهاد نصر او استشهاد".
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