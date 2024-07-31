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لبنان

مسعد: وحدتنا الداخلية الحجر الأساس في مواجهة ما يهدد لبنان والمنطقة

Lebanon 24
31-07-2024 | 02:35
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كتب النائب شربل مسعد على منصة "إكس": "إن وحدتنا الداخلية في هذا الظرف الدقيق هي الحجر الأساس في مواجهة ما يهدد لبنان والمنطقة. حمى الله لبنان وشعبه من عدو غاشم لا يعرف الرحمة ولا يعترف بالمواثيق الدولية".
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