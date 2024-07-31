في موكب رسمي.. وزراء ينطلقون إلى الضاحية

علم "لبنان24" أنّ عدداً من الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة التي عقدت، اليوم الأربعاء، توجه في موكبٍ إلى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت لتنفيذ وقفة تضامنية عقب الهجوم الإسرائيلي الذي طالها أمس الثلاثاء.

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