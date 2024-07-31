الصليب الأحمر دعا إلى التبرع بالدم في سبيرز: آخر حصيلة للغارة على الضاحية 4 شهداء وأكثر من 80 جريحًا

Advertisement

صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في الصليب الأحمر اللبناني البيان الآتي:"إليكم آخر المستجدات حول الغارة التي استهدفت مبنى سكنياً في حارة حريك مساء أمس: الى اللحظة، ارتفع عدد الشهداء إلى 4، فيما تجاوز عدد الجرحى الـ 80، وقد تم نقلهم إلى مستشفيات بهمن، الساحل، الزهراء، الرسول الأعظم، والسان جورج. وتتراوح إصابات الجرحى بين الخطيرة والطفيفة.إننا نتابع عن كثب تطورات الوضع، وتعمل فرقنا على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمتضررين، وندعو إلى التبرع بالدم في مركز الصليب الأحمر اللبناني في سبيرز".