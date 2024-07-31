الخطيب عزى بهنية: اغتياله لن يثني رجال المقاومة عن تحرير الارض

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس المجاهد الكبير القائد الاستاذ إسماعيل هنية في عمل إرهابي موصوف، يتحمل قادة الكيان الصهيوني تبعاته التي سترتد وبالا على كيانه المهدد بالزوال".

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وأكد ان "دماء الشهيد هنية وأخوانه الشهداء، لن تذهب هدرا فهي تروي ارض فلسطين وتعبد طريق النصر والتحرير وتصنع مجد الأمة وعزتها، وجريمة الاغتيال لن تثني من عزيمة رجال المقاومة في تحرير الارض المحتلة وانقاذ المقدسات".

ورأى ان "اغتيال الشهيد هنية خسارة كبيرة للأمة وقوى المقاومة فيها لما عرفناه من مناقب قيادية اتسمت بها شخصيته ومواقف جريئة حفلت بها سيرته الجهادية".

وقدم تعازيه الحارة الى "الشعب الفلسطيني وقيادة حركة حماس وذوي الشهيد هنية"، سائلا المولى ان "يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته، ويمن على جرحى المقاومة بالشفاء العاجل وعلى الاسرى في سجون الاحتلال بالحرية".





