بعد جلسة الحكومة.. هكذا ما كشفه وزراءٌ عن الوضع

طمأن وزير الصحة فراس الأبيض اللبنانيين إلى أنّ القطاع الصحيّ على جهوزية كاملة في حال تدهور الأوضاع على صعيد جبهة جنوب لبنان، لاسيما بعد الهجوم الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء.

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وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، اليوم الأربعاء في السراي الحكوميّ، قال الأبيض إنّ "المستشفيات مُجهزة، كما أن هناك أدوية موجودة لمدة 6 أشهر".

بدوره، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إنّ عدم مشاركته سابقاً في جلسات الحكومة ارتبط بملف النازحين السوريين، وأضاف: "اليوم، هناك اعتداء وعلينا الحضور والمشاركة في الجلسة وأن نأخذ موقفاً كحكومة ومن المعيب التغيب بهذه الظروف".

من ناحيته، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان إن "الحكومة اتخذت كل الاجراءات الاستباقية"، مشيراً إلى أنه تم تفعيل هيئة الطوارئ بشكل أكبر، وقال: "نشدد على تنفيذ القرار 1701 وسنتقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ونحنُ جاهزون لكل تطورات".

وأردف: "يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات وما حصل في الضاحية الجنوبية تجاوز كل الخطوط الحمراء، والاعتداء الذي شهدناه يوم أمس لن يمرّ هكذا".

إلى ذلك، قال وزير البيئة ناصر ياسين إنّ إسرائيل تمارس القتل والتدمير بشكل فظيع، وأضاف: "علينا أن نتحمّل مسؤوليتنا وهناك 100 ألف نازح يتم العمل مع المنظمات الدولية والبلديات على إغاثتهم".

وتابع: "نحنُ نتعرض لاعتداءات منذ تشرين الأول الماضي، وفي حال توسعت الاعتداءات، فإن هناك إطار وضعناه ضمن خطة الطوارئ للعمل ضمنه وقد تمت مناقشة مختلف البنود اليوم".



