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لبنان

طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان... واحتمال رذاذ شمالا

Lebanon 24
31-07-2024 | 03:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع احتمال تساقط الرذاذ ليلا على المرتفعات الشمالية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ورطوبة مرتفعة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل .
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع احتمال تساقط الرذاذ ليلا على المرتفعات الشمالية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل .
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل،  تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر .
السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  65  و 80 %.
-حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  30 درجة.
-الضغط الجوي:   754  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,48
-ساعة غروب الشمس:   19,40
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