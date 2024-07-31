جولة لعدد من الوزراء في الضاحية: جئنا للتضامن مع أهلنا

توجه عدد من الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة التي عقدت، اليوم الأربعاء، في موكبٍ إلى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ونفذوا وقفة تضامنية عقب الهجوم الإسرائيلي الذي طالها أمس الثلاثاء.

وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان من الضاحية الجنوبية: "جئنا للتضامن مع أهلنا وهذه المنطقة هي جزء من لبنان".

وتابع: "نقف اليوم في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الضاحية والذي يثبت أن العدو ينتهك دائماً القرار 1701 الذي يتمسّك به لبنان، وضربة الضاحية استهدفت المدنيين وجاءت قرب مستشفى ونحنُ جئنا إلى هنا لنجعل المجتمع الدولي يرى ما فعله هذا العدوان".

ومن جهته، أشار وزير التربية عباس الحلبي الى أن "الاعتداء الذي شهدناه خطير وغاشم وأصاب منطقة مدنية، ولبنان لا يريد الحرب وأصبح ضحية العدوان الإسرائيلي وقصف الضاحية خير دليل ونحن متضامنون مع أهلنا وإخواننا في هذه المنطقة".

وأضاف: "إسرائيل عمدت إلى جعل الأمور تتدحرج نحو مواجهات ".

وقال وزير البيئة ناصر ياسين "متضامنون مع أهلنا في الضاحية وما يحصل يفضح آلة القتل الإسرائيلية التي تطال المدنيين".