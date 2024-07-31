جولة لعدد من الوزراء في الضاحية: جئنا للتضامن مع أهلنا

توجه عدد من الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة التي عقدت، اليوم الأربعاء، في موكبٍ إلى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ونفذوا وقفة تضامنية عقب الهجوم الإسرائيلي الذي طالها أمس الثلاثاء.
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان من الضاحية الجنوبية: "جئنا للتضامن مع أهلنا وهذه المنطقة هي جزء من لبنان".
وتابع: "نقف اليوم في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الضاحية والذي يثبت أن العدو ينتهك دائماً القرار 1701 الذي يتمسّك به لبنان، وضربة الضاحية استهدفت المدنيين وجاءت قرب مستشفى ونحنُ جئنا إلى هنا لنجعل المجتمع الدولي يرى ما فعله هذا العدوان".
ومن جهته، أشار وزير التربية عباس الحلبي الى أن "الاعتداء الذي شهدناه خطير وغاشم وأصاب منطقة مدنية، ولبنان لا يريد الحرب وأصبح ضحية العدوان الإسرائيلي وقصف الضاحية خير دليل ونحن متضامنون مع أهلنا وإخواننا في هذه المنطقة".
وأضاف: "إسرائيل عمدت إلى جعل الأمور تتدحرج نحو مواجهات".
وقال وزير البيئة ناصر ياسين "متضامنون مع أهلنا في الضاحية وما يحصل يفضح آلة القتل الإسرائيلية التي تطال المدنيين".
وأفاد ياسين بأن "خطة الطوارئ قائمة في حال حصول أي توسع للاعتداءات، وقد ناقشنا كل تفاصيلها اليوم خلال جلسة الحكومة".
وأضاف: "لبنان يتعرض لاعتداءات منذ تشرين الأول الماضي وكل ذلك ينتهك المواثيق الدولية".
وقال وزير الثقافة محمد المرتضى أن "العدو يتمادى بغطرسته والاعتداء على الضاحية خطير جداً وشعب لبنان لن ينكسر وسيتم الرد الصاع صاعين ضد العدو الإسرائيلي وما حصل لن يمر مرور الكرام".
وتوجه المرتضى الى المجتمع الدوليّ قائلاً: "إن لبنان لن يكون لقمة سائغة والحكومة منذ اللحظة الأولى للتوتر في تشرين الأول الماضي تتابع وتواكب أوضاع الجنوب والنازحين وهذا الأمر ثابت تماماً".
وأشار وزير العمل مصطفى بيرم الى أن "اعتداء الضاحية سافر ومسعور وطال منطقة مدنية ولا أمان ولا سلام وسط وجود إسرائيل".
وعبّر بيرم عن تضامنه مع "أهلنا في الضاحية"، وختم: "متمسكون بالوحدة الوطنية لاسيما في هذه الظروف".