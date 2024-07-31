البزري: اغتيال هنية واعتداء الضاحية سيزيدان المقاومة زخمًا

دان النائب عبد الرحمن البزري في بيان، "إغتيال القائد الشهيد المجاهد اسماعيل هنية"، متوجها "بالتعزية والتبريكات للشعب الفلسطيني وللأخوة في حركة حماس"، معتبرا أن "هذه العملية الغادرة لن تعيق المقاومة، بل ستزيدها زخما وحماسا، لأن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قراره التاريخي بالتحرير واسترداد حقوقه السياسية ومواجهة عدوه".

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كما دان "الاعتداء على الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى سقوط شهداء من المدنيين"، معتبرا أنها "مؤشر لغياب أي خطوط حمر أو قواعد اشتباك لدى العدو الإسرائيلي"، مؤكدا أن "هذا الاعتداء في عمق لبنان هو اعتداء على لبنان وشعبه ومقاومته".