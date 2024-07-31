Advertisement

لبنان

قبلان: بعد اغتيال هنية باتت طبيعة الحرب في مسار آخر

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1228692-638580211078419735.png
Doc-P-1228692-638580211078419735.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "لا شك أنّ اغتيال المقاوم الكبير الرئيس اسماعيل هنيّة في طهران ليس تفصيلاً أبداً، وطبيعة الحرب باتت في مسار آخر، والآن الجبهات كلها تغلي، وواشنطن شريكة تل أبيب بطبيعة هذه الحرب التي تضع المنطقة كلها في قلب زلزال له ما بعده، وستندم إسرائيل على مغامرتها المجنونة، واليوم رقعة الحرب والمهام تختلف بشدة، فيما جبهات المنطقة كلها باتت برميل بارود".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-31
02:09 | 2024-07-31
05:39 | 2024-07-31
05:37 | 2024-07-31
05:35 | 2024-07-31
05:32 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24