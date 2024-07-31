قبلان: بعد اغتيال هنية باتت طبيعة الحرب في مسار آخر

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "لا شك أنّ اغتيال المقاوم الكبير الرئيس اسماعيل هنيّة في طهران ليس تفصيلاً أبداً، وطبيعة الحرب باتت في مسار آخر، والآن الجبهات كلها تغلي، وواشنطن شريكة تل أبيب بطبيعة هذه الحرب التي تضع المنطقة كلها في قلب زلزال له ما بعده، وستندم إسرائيل على مغامرتها المجنونة، واليوم رقعة الحرب والمهام تختلف بشدة، فيما جبهات المنطقة كلها باتت برميل بارود".

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