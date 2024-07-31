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لبنان

الأحرار استنكر "الاعتداء الوحشيّ" على المراسلين والمصوّرين أثناء تأديتهم واجبهم

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:20
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استنكرت امانة الإعلام  في حزب الوطنيين الأحرار في بيان  "الاعتداء الوحشيّ على المراسلين، والمصوّرين أثناء تأديتهم واجبهم".
وحذّرت "من الاستمرار في التمادي بأعمال القمع التي لا تشبه وطن الرسالة، والحضارة ، فجريمة كهذه يحاسب عليها القانون . لا يحقّ لأي فئة أن تهاجم أي صحفي، أو منعه من القيام بمهامه".
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ودعت القضاء اللّبنانيّ لأخذ الاجراءات المناسبة ومحاسبة الفاعلين".
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