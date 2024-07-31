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لبنان

البعريني: وسط التطورات في المنطقة لا بدّ من توجيه تحية للجيش

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:23
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كتب عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ"ا لنّائب وليد البعريني على منصّة "إكس": "يحل عيد الجيش والخطر كبير على لبنان والمنطقة بظل الإجرام الإسرائيلي المتوالي والتصعيد الذي يضع المنطقة على شفير الحرب. وسط هذه التطورات لا بدّ من توجيه تحية للجيش اللبناني، ودعم هذه المؤسسة لتكون الرائدة بحماية لبنان وشعبه بوجه المخاطر، وهي رغم التحديات لا توفر جهدًا بهذا الإطار".
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