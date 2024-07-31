سفير إيران: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيالها هنية وحادثة الضاحية تحظى باهتمامنا

قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني إن إسرائيل ستدفع ثمن تنفيذها عملية الاغتيال التي طالت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وذكر أماني أنّ ما حصل فجر اليوم، استهدف أحد أقطاب محور المقاومة، وأضاف: "نتابع التفاصيل المرتبطة بهذه بهذه الحادثة الإرهابية وكل التطورات التطورات السياسية الأخرى ومن ضمنها العدوان الذي طال الضاحية الجنوبية ليروت والذي يحظى بمتابعتنا واهتمامنا".

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وأكمل: "النتائج التي ستجنيها إسرائيل من اغتيال هنية هي عينها التي جناها عقب اغتيال الشهداء أحمد ياسين وفتحي الشقاقي وعبد العزيز الرنتيسي".









