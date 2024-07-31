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لبنان

بعد استهداف قياديّ كبير في "الحزب"... إسرائيل اتّخذت قراراً عاجلاً

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:20
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطات الأمنية قررت إغلاق المجال الجوي في الشمال، بعد استهداف قيادي كبير في حزب الله، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن صحيفة معاريف قولها، إنه "بسبب التوتر الأمني في شمال إسرائيل تقرر إغلاق المجال الجوي بدءاً من الخضيرة باتجاه الشمال".
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه يجري تقييماً للوضع الأمني في شمال البلاد، ولا تغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية". (الامارات 24)

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