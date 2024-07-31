لقاء الثلاثاء: ندين وحشية العدوّ المكشوفة لكل العالم

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أصدر لقاء الثلاثاء برعاية السيدة ليلى بقسماطي الرافعي بيانا حول استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية واستهداف الضاحية الجنوبية. وجاء في البيان:ليس غريبا على أدوات الغدر الصهيوني أن تغتال قادة فلسطينيين مجاهدين منذ انشاء الكيان الغاصب لأرض فلسطين لا بل قبل ذلك حيث اغتالت عصابات الصهاينة مسؤولين عرب وأجانب على أرض فلسطين وفجرت القنابل فيهم وتأتي اليوم جريمة اغتيال القائد المقاوم اسماعيل هنية حلقة أخرى من سلسلة الجرائم الصهيونية.نعم إن كل مقاوم للعدو الصهيوني هو مشروع استشهاد سواء على أرض فلسطين أو خارجها كما حصل مع قادة من المقاومة الفلسطينية في لبنان وتونس وسوريا وغيرها من الدول.وقد اثبت الشعب الفلسطيني ومقاومته أن اغتيال أي مسؤول مهما كانت رتبته تزيده تمسكا بقضيته وتدفعه إلى الإستمرار في قتال العدو الصهيوني مهما كان الثمن الذي يدفعه بالأرواح والممتلكات. إن لقاء الثلاثاء يدين وحشية العدو الصهيوني المكشوفة لكل العالم الذي بمعظمه يسكت عن جرائمه في فلسطين وفي لبنان، حيث لم تجف بعد دماء ضحايا جريمة الغارة على ضاحية بيروت يوم امس،ولم تتعد مواقف الإدانة اللفظية في الوقت الذي يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة بوجه المعتدي .أن شعب فلسطين ولبنان اثبت في كل مرة أنه أقوى من أي جريمة صهيونية وملحمة غزة واستمرار المقاومة في جنوب لبنان خير دليل على ذلك .الرحمة لأرواح شهداء فلسطين و الأمة العربية في صراعها مع هذا العدو المجرم