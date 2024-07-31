Advertisement

لبنان

لقاء الثلاثاء: ندين وحشية العدوّ المكشوفة لكل العالم

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1228739-638580257806607057.jpg
Doc-P-1228739-638580257806607057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر لقاء الثلاثاء برعاية السيدة ليلى بقسماطي الرافعي بيانا حول استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية واستهداف الضاحية الجنوبية. وجاء في البيان:
ليس غريبا على أدوات الغدر الصهيوني أن تغتال قادة فلسطينيين مجاهدين منذ انشاء الكيان الغاصب لأرض فلسطين لا بل قبل ذلك حيث اغتالت عصابات الصهاينة مسؤولين عرب وأجانب على أرض فلسطين وفجرت القنابل فيهم وتأتي اليوم جريمة اغتيال القائد المقاوم اسماعيل هنية حلقة أخرى من سلسلة الجرائم الصهيونية. 
Advertisement
نعم إن كل مقاوم للعدو الصهيوني هو مشروع استشهاد سواء على أرض فلسطين أو خارجها كما حصل مع قادة من المقاومة الفلسطينية في لبنان وتونس وسوريا وغيرها من الدول. 
وقد اثبت الشعب الفلسطيني ومقاومته أن اغتيال أي مسؤول مهما كانت رتبته تزيده تمسكا بقضيته وتدفعه إلى الإستمرار في قتال العدو الصهيوني مهما كان الثمن الذي يدفعه بالأرواح والممتلكات. إن لقاء الثلاثاء يدين وحشية العدو الصهيوني المكشوفة لكل العالم الذي بمعظمه يسكت عن جرائمه في فلسطين وفي لبنان، حيث لم تجف بعد دماء ضحايا جريمة الغارة على ضاحية بيروت يوم امس،ولم تتعد مواقف الإدانة اللفظية في الوقت الذي يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة بوجه المعتدي .
أن شعب فلسطين ولبنان اثبت في كل مرة أنه أقوى من أي جريمة صهيونية وملحمة غزة واستمرار المقاومة في جنوب لبنان خير دليل على ذلك .
الرحمة  لأرواح شهداء فلسطين و الأمة العربية في صراعها مع هذا العدو المجرم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-31
02:09 | 2024-07-31
07:56 | 2024-07-31
07:55 | 2024-07-31
07:51 | 2024-07-31
07:48 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24