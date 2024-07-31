Advertisement

لبنان

بالصور... حريق قرب منشآت النفط في البداوي

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1228741-638580259891926847.jpg
Doc-P-1228741-638580259891926847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق قرب منشآت النفط في البداوي.
 
 
وقد توجهت فرق الاطفاء والصليب الأحمر إلى المكان.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق كبير وصواريخ ومسيّرات... إليكم هذا الفيديو من داخل إسرائيل
lebanon 24
31/07/2024 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
منصة إعلامية إسرائيلية: سقوط صاروخ بشكل مباشر في مستوطنة بيت هلل على الحدود الشمالية واندلاع حريق كبير في المكان
lebanon 24
31/07/2024 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.. حريق كبير في صيدا
lebanon 24
31/07/2024 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق كبير في منطقة عزيبة الفوقا... وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان
lebanon 24
31/07/2024 15:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

البداوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-31
02:09 | 2024-07-31
07:56 | 2024-07-31
07:55 | 2024-07-31
07:51 | 2024-07-31
07:48 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24