هاشم: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما قد تحمله الايام المقبلة

Advertisement

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان "ان التطورات الجديدة والخطيرة من بيروت الى طهران تؤكد الطبيعة الهمجية للكيان الصهيوني وما جرى هو استكمال لحرب الابادة التي ترتكب في حق ألشعب الفلسطيني في غزة منذ تسعة أشهر".أضاف :" واليوم ومنذ لحظة إستهداف أبناء مجدل شمس يحاول هذا العدو توسيع الحرب لتشمل المنطقة واكثر وذلك ليغذي حكام الكيان الصهيونى غريزتهم الدموية".وتابع :" وازاء ما ينتظر المنطقة من تطور، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما قد تحمله الايام المقبلة، لان الدعم والاحتضان للكيان الارهابي جعله متفلتا ومتنصلا من أي التزام ومهددا السلم والأمن الدوليين وهو ما يستدعي خطوات سريعة لوضع حد للعدوانية الصهيونية وإرساء قواعد السلم في المنطقة، وذلك بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أرضه والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من أجزاء ومن الجولان العربي السوري المحتل".