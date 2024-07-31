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لبنان

اجتماع طارئ في وزارة الإقتصاد اليوم!

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:35
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 دعا وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام الى اجتماع طارئ، يعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع نقابات أصحاب السوبر ماركت ومستوردي المواد الغذائية واصحاب الدواجن واللحوم واصحاب المطاحن والأفران واصحاب الصناعات الغذائية.
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وستتم مناقشة الوضع الراهن وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في ظل الظروف الإقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد.

لبنان

إقتصاد

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