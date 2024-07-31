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لبنان

بسبب الظروف الطارئة... فرقة كركلا تتخذ قراراً مهماً

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:37
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أعلن المكتب الإعلامي لفرقة كركلا اللبنانية عن تأجيل حفل افتتاح العمل المسرحي  الراقص "الف وليلة" الذي كان مقررا مساء اليوم الأربعاء في 31 تموز،  في مسرح كركلا في سن الفيل، بسبب الظروف الطارئة.
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وسيجري الحفل مساء الخميس المقبل في 8 اب المقبل.
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لبنان

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