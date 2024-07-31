بسبب الظروف الطارئة... فرقة كركلا تتخذ قراراً مهماً

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أعلن المكتب الإعلامي لفرقة كركلا اللبنانية عن تأجيل حفل افتتاح العمل المسرحي الراقص "الف وليلة" الذي كان مقررا مساء اليوم الأربعاء في 31 تموز، في مسرح كركلا في سن الفيل، بسبب الظروف الطارئة.وسيجري الحفل مساء الخميس المقبل في 8 اب المقبل.