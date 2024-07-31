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لبنان

بعد "غارة الضاحية" واغتيال هنية... ماذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ قبل قليل؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:39
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بعد قصف الضاحية الجنوبية يوم أمس، واستهداف القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، إضافة إلى اغتيال مدير المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، أشارت هيئة البثّ الإسرائيليّة إلى أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت قال "لا نريد حرباً، ولكننا نستعدّ لكافة الاحتمالات".
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