عن "حزب الله" والردّ على إسرائيل... إليكم ما قاله مسؤول أميركيّ سابق

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، أنّ مسؤول البنتاغون السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة دونالد ترامب قال إنّ "هذه أقرب مرحلة للصراع الشامل في المنطقة خلال 10 أشهر".



Advertisement وأضاف المسؤول وفق الصحيفة الأميركيّة: "من المرجح أنّ يضطر "حزب الله" وإيران إلى الردّ".

وقال: "إذا لم يتغيّر شيء، فإن مسار الحرب يبدو حتميا وينبغي بذل كل الجهود الدبلوماسيّة".