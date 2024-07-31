32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن "حزب الله" والردّ على إسرائيل... إليكم ما قاله مسؤول أميركيّ سابق
Lebanon 24
31-07-2024
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، أنّ مسؤول البنتاغون السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة دونالد ترامب قال إنّ "هذه أقرب مرحلة للصراع الشامل في المنطقة خلال 10 أشهر".
وأضاف المسؤول وفق الصحيفة الأميركيّة: "من المرجح أنّ يضطر "حزب الله" وإيران إلى الردّ".
Advertisement
وقال: "إذا لم يتغيّر شيء، فإن مسار الحرب يبدو حتميا وينبغي بذل كل الجهود الدبلوماسيّة".
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
Lebanon 24
وسام فارس: هكذا كانت ردّة فعل إبنتي عندما علمت بأنني سأتزوّج من سارة أبي كنعان
09:30 | 2024-07-30
30/07/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
13:27 | 2024-07-30
30/07/2024 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
22:00 | 2024-07-30
30/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك
Lebanon 24
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك
14:59 | 2024-07-30
30/07/2024 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-07-31
حرب الجيل السادس بدأت: مخاوف وتحديات عالمية جديدة
02:09 | 2024-07-31
ميقاتي: ندائي الى اللبنانيين أن نتكاتف جميعاً ونكون قادرين على إثبات وحدتنا ورفضنا لأي اعتداء
07:56 | 2024-07-31
بري تابع مع لاكروا وبلاسخارت ولاثارو المستجدات في لبنان
07:55 | 2024-07-31
"أمل" أدانت الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية... ونعت هنية
07:51 | 2024-07-31
هل تغيرت مواعيد الرحلات اليوم؟ هذا ما أعلنه "طيران الشرق الاوسط"
07:48 | 2024-07-31
في بيان.. حركة "أمل" نعت إسماعيل هنية
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
31/07/2024 15:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
31/07/2024 15:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
31/07/2024 15:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24