ميقاتي عرض لآخر التطورات مع زواره في السراي

Advertisement

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في السرايا اليوم في حضور المدير العام للمنشآت الرياضية بالتكليف الدكتور ناجي حمود.وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بوجوب النهوض بالمنشآت والملاعب والعمل سريعاً للتواصل مع من يلزم من جهات مانحة لاعادة النهوض بوضع المدينة الرياضية وملعب طرابلس والمدينة الكشفية ومنشأة بعلبك و غيرها من المرافق الرياضية التي تستلزمها الرياضة اللبنانية.وإستقبل رئيس الحكومة أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الذي قال: بحثت مع الرئيس ميقاتي آخر التطورات السياسية والامنية لاسيما تلك الناتجة عن العدوان الأخير مساء امس وفجر اليوم ، وحييت الرئيس ميقاتي على الجهود التي يقوم بها مع الحكومة وبالتعاون مع الرئيس بري لدرء المخاطر عن لبنان خلال هذه الفترة، خصوصاً بعد العدوان الأخير المدان والمستنكر والذي يجسّد طبيعة إسرائيل العدوانية والتي تضع لبنان والمنطقة كلها على حافة المواجهة الخطيرة وغير المحسوبة بنتائجها، وبالتالي فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية النتائج عن كل افعالها العدوانية. كان اللقاء مناسبة للإطلاع من دولة الرئيس على آخر الإتصالات التي يجريها مع السفراء ومع جميع المعنيين واطلعت منه ايضاً على القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كلّ الإحتمالات ، وكم كان ملفتاً وخاطئاً مقاطعة باقي الوزراء هذا الإجتماع المهم للحكومة اليوم، وكم هو افق البعض ضيقا نتيجة الغرق والتخبط بحسابات فئوية وظرفية صغيرة لا ترقى الى مستوى التحديات والمخاطر التي تواجهنا جميعاً نحن اللبنانيين.وقال: المهم في هذه اللحظة المصيرية والخطيرة التضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة المقبل من الأيام والأشهر ، وعلى الجميع ان يعتبروا .واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل دوري شمعون وامين الداخلية كميل جوزيف شمعون.بعد اللقاء قال النائب شمعون:" عرضنا اخر المستجدات مع الرئيس ميقاتي،والتي تزيد من إيماننا بان البلد اليوم بحاجة ماسة للتضامن بين بعضنا البعض، وبين كل الطوائف والأحزاب، لان لبنان لا يمكنه ان ينهض بجناح واحد، فنحن اليوم في أمس الحاجة للتضامن لإعادة بناء الوطن ووقف الدمار والفساد لإعادة لبنان الجديد، لأنه اذا استمر على هذا المنوال فهو ذاهب الى الزوال. أكدنا أهمية تثبيت الامن في لبنان لان من دونه لا استقرار ولا استثمار، وهذا ما يؤدي الى هجرة كبيرة، خصوصا ان هناك نسبة كبيرة من الشباب تهاجر وعلينا ان نوفر لهم اجواء ايجابية لبقائهم في البلد، وعلينا إزالة شبح الحرب وان نتضامن اليوم اكثر من اي وقت مضى لإعادة بناء لبنان والعيش بكرامة.سئل: ماذا لو رد "حزب الله" على اعتداء الضاحية الجنوبية؟اجاب:" لا استطيع ان أتكهن بما سيفعله الحزب، ولكن اعتقد ان الدم يستولد دما. علينا ان نتعلم نحن اللبنانيين، خصوصا اننا نعيش منذ العام 1975 في ظل الحروب والاحتلالات، وعلينا ان نفهم ان هذا الامر لا يفيدنا ولا يفيد مستقبلنا. نحن نريد ان نعيش في السلم والطمأنينة، ونحن نبني ولا نهدم ونحن الشعب البناء وأعطينا واجهة لبنان الى كافة دول العالم، وعلينا من هذا المنطلق البناء وإيقاف صيغة الدمار" .