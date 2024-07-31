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لبنان

بوحبيب: هدف اسرائيل زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة

Lebanon 24
31-07-2024 | 06:56
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 إجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان - الـ"يونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، يرافقهما وفد رفيع المستوى من الـ"يونيفيل"، وتم عرض لأبرز الأحداث الأخيرة التي عصفت بلبنان والمنطقة وسبل أحتواء التصعيد منعا لتوسيع رقعة الحرب.
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وأشار الوزير بو حبيب الى أن "هدف الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية، زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع"، مؤكدا أن "الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون الا من خلال السبل الديبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارت الاممية ذات الصلة، لاسيما مندرجات القرار 1701 الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب".
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