Advertisement

لبنان

اللواء خير تفقد المنطقة المستهدفة: الاضرار ستكون على عاتق الدولة

Lebanon 24
31-07-2024 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1228772-638580313111203539.jpg
Doc-P-1228772-638580313111203539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة الغارة الإسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية مع وفد من الهيئة، وقال في تصريح: "حمدًا لله على سلامتكم، رحم الله الشهداء. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".
Advertisement

أضاف:" بعد هذه الحادثة الاليمة طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فورا عقد جلسة لمجلس الوزراء وقد حضره معظم الوزراء  واتخذ قرارات حاسمة تتعلق بالوطن والدولة. أما بالنسبة إلى الهيئة العليا للإغاثة فكلفنا دولة الرئيس بأن نقوم بجولة اولية للاطلاع على الأضرار، وبخاصة الشهداء والجرحى، والاضرار كافة ستكون على عاتق الدولة. منذ يوم أمس ننسق مع المعنيين على الارض وبخاصة بلدية حارة حريك لتأمين المواطنين الذين تضررت منازلهم وسنكون الى جانبهم ومساعدتهم بكل ما يلزم وسوف نفتح منازلنا لهم". 

سئل عن رأيه بالاستهداف الاسرائيلي، أجاب: "رئيس مجلس الوزراء عبّر عن قرارات الشعب اللبناني من خلال جلسة  مجلس الوزراء  اما بالنسبة إلى الرد فهذا الأمر يعود إلى قرارات الدولة او القرارات الموجودة على الارض. فنحن كدولة لبنانية وكشعب لبناني لا نقبل اي اعتداء علينا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-31
02:09 | 2024-07-31
07:56 | 2024-07-31
07:55 | 2024-07-31
07:51 | 2024-07-31
07:48 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24