"التقدمي": الهمجية الإسرائيلية لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في نضاله

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:"يدين الحزب التقدمي الإشتراكي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه، متوجها بالتعزية من حركة "حماس" والفلسطينين.يقف الحزب التقدمي الإشتراكي مرة جديدة متهيبا أمام تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الهمجية الإسرائيلية المستمرة، التي مهما فعلت لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في نضاله ومقاومته من أجل إزاحة الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.إلى ذلك، يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي إدانته للإعتداء الإسرائيلي الذي طال حارة حريك في الضاحية الجنوبية، ويتقدم بأحر التعازي من عائلات الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مستنكرا هذه الاستباحة المتمادية من العدو، مجددا تأكيده على أعلى درجات التضامن الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وعلى ضرورة وقفه فورا".