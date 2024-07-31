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لبنان

جهاز الاعلام في الكتائب يتضامن مع الـ"MTV"

Lebanon 24
31-07-2024 | 07:09
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صدر عن جهاز الإعلام في "الكتائب" البيان التالي:
يدين جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية الاعتداء الذي تعرض له فريق محطة ال MTV 
الزميلان، نوال برّي وداني طانيوس في خلال قيامه بواجبه في نقل حقيقة الصورة وواقع ما يجري في لبنان كل لبنان دون تمييز.
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ان الاعتداء بالضرب على الصحافيين امر لا يمكن السكوت عنه هو انتهاك لأبسط قواعد التعامل مع الاعلام الحر في لبنان ومع محطة دفعت من رصيدها لتدافع عن الرأي الحر وهي تمارس هذا الفعل يومياً.
الحرية الإعلامية في لبنان مقدسة واقفال أبواب بعض المناطق في وجهه هو اقصاء للبنانيين عنها والأحداث لا يتحمل الاعلام مسؤوليتها بل من يغامر بلبنان على حافة الهاوية.
كل التضامن مع ال MTV   في وجه محاولات الترهيب والإسكات والأكيد ان الحريات كانت وستبقى المدماك الأول في الحياة الوطنية اللبنانية.
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