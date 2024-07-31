أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي: لدينا 12 ألف رأس من الأبقار الحية

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كشف أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد في بيان عن أن "عدد الأبقار الحية الموجودة في لبنان يبلغ حوالي 12 ألف رأس، وهي تكفي لحوالي شهرين وذلك في حال جرى قوننة الإستهلاك"، لافتاً في السياق نفسه إلى أن "العلف المتوفر اليوم في البلد يكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر".وإذ أشار عيد إلى أن "أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع في حال حصول تصعيد أو توسع لرقعة الصراع، هي في صعوبة الإستيراد عن طريق البحر"، لفت الى أنه اذا توقف الشحن البحري الى لبنان، فإن الإستيراد سيتوقف وسيصبح لدينا شح بطبيعة الحال، معتبراً أن هذا الأمر يصعب التكهن به، "إذ يعتمد على حدة التصعيد ومدة الحرب وهذه عوامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار".وأكد عيد أن "التجار ومستوردي اللحوم اليوم يعملون وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة على تأمين هذه السلعة الأساسية للمحافظة على كمية تكفي السوق لفترة معينة كونها مصدر أساسي للبروتين وللأمن الغذائي للبنانيين"، مشيراً الى أنه سيشارك في الإجتماع الذي " سيعقد عند الساعة الثالثة مع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لبحث كافة المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والحرب".