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لبنان

الصحف تعطل في 4 آب في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
31-07-2024 | 07:30
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 صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين البيان الآتي :
"لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى ، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الاحد الواقع  فيه 4 آب 2024 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
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