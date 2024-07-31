الصحف تعطل في 4 آب في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين البيان الآتي :

"لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى ، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الاحد الواقع فيه 4 آب 2024 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

Advertisement