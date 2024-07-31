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لبنان
عن مصير فؤاد شكر... هذا ما أعلنه نائب في "الحزب" قبل قليل
Lebanon 24
31-07-2024
|
07:44
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري لـ"الجديد"، إنّ "مصير القائد الكبير فؤاد شكر لا يزال مجهولاً حتّى الآن".
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فؤاد شكر
أمين شري
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