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لبنان

بري تابع مع لاكروا وبلاسخارت ولاثارو المستجدات في لبنان

Lebanon 24
31-07-2024 | 07:56
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان - "اليونيفل" اللواء آرلدو لاثارو ، حيث جتم عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية منها ، في لبنان والمنطقة ، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان .
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واستقبل رئيس المجلس، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمد الحوت .
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