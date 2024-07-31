أطلق النار عليه في باب الرمل وفرّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة باب الرمل في طرابلس.

وبحسب المعلومات، أطلق ف.م النار باتّجاه ف.ط من دون إصابته، وفرّ إلى جهّة مجهولة.