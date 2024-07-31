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لبنان
أطلق النار عليه في باب الرمل وفرّ
Lebanon 24
31-07-2024
|
10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة باب الرمل في طرابلس.
وبحسب المعلومات، أطلق ف.م النار باتّجاه ف.ط من دون إصابته، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
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باب الرمل
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