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لبنان

أطلق النار عليه في باب الرمل وفرّ

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة باب الرمل في طرابلس.
 
 
وبحسب المعلومات، أطلق ف.م النار باتّجاه ف.ط من دون إصابته، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 
 
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باب الرمل

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