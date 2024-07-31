28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تشييع الطفلين الشهيدين حسن وأميرة فضل الله في الغبيري
Lebanon 24
31-07-2024
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيعت جمعية كشافة الإمام المهدي والسادة آل فضل الله في روضة الحوراء زينب الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيدين الطفلين حسن وأميرة السيد محمد السيد نجيب فضل الله (أحفاد السيد عبد اللطيف فضل الله)، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من قاعة الحوراء زينب وجابت الشوارع المحيطة بها بعد تقبل التعازي.
Advertisement
وقبل انطلاق مسيرة التشييع الحاشدة، أقيمت الصلاة على جثماني الشهيدين بإمامة السيد جعفر فضل الله، ثم حمل النعشان لتنطلق المسيرة الحاشدة التي تقدمها حملة الصور والرايات والأعلام وصولا إلى روضة الحوراء زينب، حيث ووري جثمانا الشهيدين في الثرى إلى جانب المؤمنين والشهداء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
05:31 | 2024-07-31
31/07/2024 05:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
22:00 | 2024-07-30
30/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:15 | 2024-07-31
31/07/2024 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
11:32 | 2024-07-31
31/07/2024 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:21 | 2024-07-31
الوداع الأخير.. صورة لجثمان فؤاد شكر بعد إعلان استشهاده!
16:16 | 2024-07-31
وزير البيئة يحذر من "الحرب القاسية": للتضامن بعد استهداف الضاحية
15:57 | 2024-07-31
إيراني قُتل مع فؤاد شكر في الضاحية.. من هو؟
15:46 | 2024-07-31
فيديو لفؤاد شكر قبل اغتياله في الضاحية.. شاهدوه الآن
15:13 | 2024-07-31
الرقم يرتفع.. هذه آخر حصيلة لعدد شهداء غارة الضاحية
15:10 | 2024-07-31
ماذا سيفعل"حزب الله"خلال الساعات المقبلة؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
31/07/2024 23:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
31/07/2024 23:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
31/07/2024 23:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24