تشييع الطفلين الشهيدين حسن وأميرة فضل الله في الغبيري

Advertisement

شيعت جمعية كشافة الإمام المهدي والسادة آل فضل الله في روضة الحوراء زينب الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيدين الطفلين حسن وأميرة السيد محمد السيد نجيب فضل الله (أحفاد السيد عبد اللطيف فضل الله)، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من قاعة الحوراء زينب وجابت الشوارع المحيطة بها بعد تقبل التعازي.وقبل انطلاق مسيرة التشييع الحاشدة، أقيمت الصلاة على جثماني الشهيدين بإمامة السيد جعفر فضل الله، ثم حمل النعشان لتنطلق المسيرة الحاشدة التي تقدمها حملة الصور والرايات والأعلام وصولا إلى روضة الحوراء زينب، حيث ووري جثمانا الشهيدين في الثرى إلى جانب المؤمنين والشهداء.