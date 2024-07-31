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لبنان

جنبلاط: قضية فلسطين ستنتصر مهما طال الزمن

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:43
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أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل والقادة في "حماس"، معزيا بـ"اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه".
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وجاء في نص البرقية: "لقد تلقيت بأسف شديد نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه.

وقال: "إنني إذ أدين بشدة هذه الجريمة الجبانة من العدو الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع أنواع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، أتقدم بخالص التعازي من عائلتي الشهيد هنية ومرافقه، ومن قيادة حركة "حماس"، والشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، مؤكدا الموقف الدائم إلى جانب قضية فلسطين التي ستنتصر على ظلم الاحتلال مهما طال الزمن".
 
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