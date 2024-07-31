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لبنان

قائد الجيش بحث مع لاكروا في التطورات عند الحدود الجنوبية

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:46
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان – بيار لاكروا، يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو.
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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.
 
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