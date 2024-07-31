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لبنان

مجلس نقابة المحامين: هذا الإجرام المتمادي يفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:52
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توقف مجلس نقابة المحامين في بيروت خلال جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب فادي مصري"عند إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية منذ عدة أشهر على المناطق اللبنانية وتحديداً على  المناطق المأهولة وما نتج وينتج عنها من سقوط ضحايا بريئة وأضرار مادية جسيمة، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية والإنسانية".
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واعتبروا في بيان أن "هذا الإجرام المتمادي  يفرض على الدولة اللبنانية حزم أمرها وإستعادة دورها السيادي والديبلوماسي، وتحمّل مسؤولياتها وفرض هيبتها وبسط سلطتها على كامل إراضيها والدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
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