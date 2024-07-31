Advertisement

لبنان

عن بيروت وفؤاد شكر.. إقرأوا ما كشفه جنرالٌ إسرائيليّ!

Lebanon 24
31-07-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1228866-638580509599941208.jpg
Doc-P-1228866-638580509599941208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي من الحدود الإسرائيلية مع لبنان إنه "أتحيت للجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الفرصة لقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر"، وأضاف: "شكر المعروف بمُحسن، هو الشخصية العسكريّة الأرفع في حزب الله وهو أيضاً شخص مقرّب جداً من أمين عام التنظيم حسن نصرالله".
Advertisement
وتابع: "في الواقع، فإنَّ شُكر هو من يُرتب لنصرالله كلّ الأمور العسكرية، كما أنَّ هذا الرجل هو المسؤول عن إعطاء التعليمات عن هجوم مجدل شمس".
وأكمل: "لدينا ثقة في خطواتنا المخططة للأمام، لأن نيتنا تجاه حزب الله هي عدم العودة إلى مرحلة ما قبل 7 تشرين الأول الماضي".
وقال: "محسن انتهى، ولكننا أيضاً غيرُ مستعدين لعودة وجود الحزب على الحدود على بُعد 200 متر من مستوطنات المطلة أو روش هنكارا".
كذلك، ذكر هاليفي أنَّ الجيش الإسرائيلي يعرف العمل على الوصول إلى نافذة معينة في أحد أحياء بيروت، كما يعرف أيضاً كيفية الهجوم عند نقطة معينة تحت الأرض، فيما يعرف أيضاً كيفية المناورة في الداخل بقوة شديدة". 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2024-07-31
16:16 | 2024-07-31
15:57 | 2024-07-31
15:46 | 2024-07-31
15:13 | 2024-07-31
15:10 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24