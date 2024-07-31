عن بيروت وفؤاد شكر.. إقرأوا ما كشفه جنرالٌ إسرائيليّ!

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي من الحدود الإسرائيلية مع لبنان إنه "أتحيت للجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الفرصة لقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر"، وأضاف: "شكر المعروف بمُحسن، هو الشخصية العسكريّة الأرفع في حزب الله وهو أيضاً شخص مقرّب جداً من أمين عام التنظيم حسن نصرالله".

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وتابع: "في الواقع، فإنَّ شُكر هو من يُرتب لنصرالله كلّ الأمور العسكرية، كما أنَّ هذا الرجل هو المسؤول عن إعطاء التعليمات عن هجوم مجدل شمس".

وأكمل: "لدينا ثقة في خطواتنا المخططة للأمام، لأن نيتنا تجاه حزب الله هي عدم العودة إلى مرحلة ما قبل 7 تشرين الأول الماضي".

وقال: "محسن انتهى، ولكننا أيضاً غيرُ مستعدين لعودة وجود الحزب على الحدود على بُعد 200 متر من مستوطنات المطلة أو روش هنكارا".

كذلك، ذكر هاليفي أنَّ الجيش الإسرائيلي يعرف العمل على الوصول إلى نافذة معينة في أحد أحياء بيروت، كما يعرف أيضاً كيفية الهجوم عند نقطة معينة تحت الأرض، فيما يعرف أيضاً كيفية المناورة في الداخل بقوة شديدة".